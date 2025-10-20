Football Manager 26 L’Accesso Anticipato Alla Beta Ha Una Data Ufficiale

Sports Interactive ha da poco comunicato la data ufficiale del rilascio della beta del manageriale calcistico Football Manager 2026. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! Tutti coloro che hanno effettuato il pre ordine di FM 26 potranno accedere alla beta a partite da giovedi 23 ottobre, al momento però la software house non ha comunicato anche l’orario esatto del rilascio. A questo punto potrebbe essere lecito aspettarsi che la beta potrebbe essere sbloccata anche alla mezzanotte tra mercoledi 22 e giovedi 23, ma al momento non sono stati rilasciati dettagli ufficiali. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

