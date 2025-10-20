' Fondamenta' 4 incontri sulla Costituzione a Palazzo Vecchio
Firenze, 20 ottobre 2025 - Dal 23 al 26 ottobre a Firenze Palazzo Vecchio ospiterà un ciclo di incontri dedicati alla Costituzione, chiamato 'Fondamenta': l'obiettivo dichiarato dal Comune è quello di "raccontare la Carta a tutti i cittadini e in particolare ai giovani, per dimostrare che è 'lettera viva'" ed "è tuttora fonte ispiratrice di tanta parte delle azioni di governo, a qualsiasi livello istituzionale questo operi". Giovedì 23 ottobre il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, incontrerà i ragazzi del Liceo da Vinci per parlare di lotta alla mafia e legalità. Venerdì 24 ottobre i giornalisti Lorenzo Pregliasco e Lorenzo Baravalle metteranno in scena una puntata live del podcast 'Qui si fa l'Italia'. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
?"Fondamenta": dal 23 al 26 ottobre il ciclo di incontri dedicati alla Costituzione. Primi quattro appuntamenti a Palazzo Vecchio. Eventi, conferenze e incontri a ingresso libero. Gradita la prenotazione: [email protected] Programma: comune.firenze. - X Vai su X
? – Domani, domenica , al , prenderà il via la rassegna “ è ”, promossa da Fondamenta – - facebook.com Vai su Facebook
'Fondamenta', 4 incontri sulla Costituzione a Palazzo Vecchio - Dal 23 al 26 ottobre a Firenze Palazzo Vecchio ospiterà un ciclo di incontri dedicati alla Costituzione, chiamato 'Fondamenta': l'obiettivo dichiarato dal Comune è quello di ... Riporta lanazione.it
Firenze, quattro giorni dedicati alla Costituzione: al via il progetto 'Fondamenta' - “Con questi incontri vogliamo creare un’occasione di dialogo e riflessione, in particolare per i più giovani – ha dichiarato la sindaca Sara Funaro – affinché comprendano la straordinaria attualità ... Come scrive 055firenze.it