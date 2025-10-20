Firenze, 20 ottobre 2025 - Dal 23 al 26 ottobre a Firenze Palazzo Vecchio ospiterà un ciclo di incontri dedicati alla Costituzione, chiamato 'Fondamenta': l'obiettivo dichiarato dal Comune è quello di "raccontare la Carta a tutti i cittadini e in particolare ai giovani, per dimostrare che è 'lettera viva'" ed "è tuttora fonte ispiratrice di tanta parte delle azioni di governo, a qualsiasi livello istituzionale questo operi". Giovedì 23 ottobre il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, incontrerà i ragazzi del Liceo da Vinci per parlare di lotta alla mafia e legalità. Venerdì 24 ottobre i giornalisti Lorenzo Pregliasco e Lorenzo Baravalle metteranno in scena una puntata live del podcast 'Qui si fa l'Italia'. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 'Fondamenta', 4 incontri sulla Costituzione a Palazzo Vecchio