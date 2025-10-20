Folorunsho Cagliari le parole dopo la sconfitta | Partita difficile tosta Ora testa alla prossima

Folorunsho Cagliari, le sue dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Bologna di Italiano: «Partita difficile, ora testa alla prossima» Nella giornata di ieri l’Unipol Domus è stata teatro della sfida tra Cagliari e Bologna, valida per la 7ª giornata di Serie A 202526. Il calcio d’inizio alle 15:00 ha dato il via a un match . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Folorunsho Cagliari, le parole dopo la sconfitta: «Partita difficile, tosta. Ora testa alla prossima»

News recenti che potrebbero piacerti

Dalla pagina ufficiale del Bologna FC Cagliari-Bologna 0-2 CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa (54’ Borrelli), Mina (68‘ Pedro), Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Prati (68’ Gaetano), Felici (54’ Luvumbo); Folorunsho, Esposito (78’ Kilicsoy). A disposizione: Ciocci, - facebook.com Vai su Facebook

#Cagliari Così Michael #Folorunsho in conferenza stampa al termine della sfida persa 0-2 contro l'#Inter - X Vai su X

Folorunsho sulla disfatta: «Ora testa alla prossima! Pronti per reagire subito» – FOTO - Michael Folorunsho, giocatore del Cagliari, ha detto la sua in merito alla partita disputata ieri sera! Da cagliarinews24.com

Folorunsho su Udinese Cagliari: «Concreti e Consapevoli» – FOTO - Michael Folorunsho, centrocampista del Cagliari, ha pubblicato un post sui social dopo la sfida contro l’Udinese: le sue parole Michael Folorunsho è stato uno dei protagonisti più attesi e positivi ne ... Riporta cagliarinews24.com

Cagliari-Bologna, le formazioni ufficiali: ci sono Mina e Luperto, fuori Borrelli - Bologna: si gioca alle 15, arbitra Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Lo riporta unionesarda.it