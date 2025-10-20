Follia tra ultrà del basket | sassaiola contro il pullman causa la morto dell’autista dei supporter del Pistoia Su lcaso indaga la procura ipotizzando il reato di omicidio volontario

Una sassaiola tra tifosi ha trasformato in tragedia la serata di ieri a Fasano, vicino Terni. A perdere la vita è stato Raffaele Marianella, 65 anni, autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket, colpito in pieno dal lancio di pietre e mattoni mentre era seduto accanto al collega alla guida. Il pullman trasportava 45 supporter di ritorno dalla partita con la Sebastiani Rieti, valida per il campionato di basket di A2. Nonostante i tentativi dei soccorritori, le condizioni di Marianella sono apparse subito gravissime, e il 65enne, romano di origine e residente a Firenze, è morto poco dopo l’agguato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Sul caso indaga la procura ipotizzando il reato di omicidio volontario