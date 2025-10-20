Follia tra ultrà del basket | sassaiola contro il pullman causa la morto dell’autista dei supporter del Pistoia Su lcaso indaga la procura ipotizzando il reato di omicidio volontario

Lanotiziagiornale.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sassaiola tra tifosi ha trasformato in tragedia la serata di ieri a Fasano, vicino Terni. A perdere la vita è stato Raffaele Marianella, 65 anni, autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket, colpito in pieno dal lancio di pietre e mattoni mentre era seduto accanto al collega alla guida. Il pullman trasportava 45 supporter di ritorno dalla partita con la Sebastiani Rieti, valida per il campionato di basket di A2. Nonostante i tentativi dei soccorritori, le condizioni di Marianella sono apparse subito gravissime, e il 65enne, romano di origine e residente a Firenze, è morto poco dopo l’agguato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

follia tra ultr224 del basket sassaiola contro il pullman causa la morto dell8217autista dei supporter del pistoia su lcaso indaga la procura ipotizzando il reato di omicidio volontario

© Lanotiziagiornale.it - Follia tra ultrà del basket: sassaiola contro il pullman causa la morto dell’autista dei supporter del Pistoia. Su lcaso indaga la procura ipotizzando il reato di omicidio volontario

Scopri altri approfondimenti

follia ultr224 basket sassaiolaAnche il basket insanguinato dalla follia ultras: aggredito il pullman dei tifosi, autista ucciso con un mattone dopo Pistoia-Rieti - Anche il basket insanguinato dalla follia ultras: aggredito il pullman dei tifosi, autista ucciso con un mattone dopo Pistoia- Secondo msn.com

follia ultr224 basket sassaiolaSassaiola contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket sulla Rieti-Terni: ucciso l'autista - Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano (Rieti): l’ autista del pullman che trasportava i sostenitori della squadra di basket di Pistoia (A2) è ... Si legge su lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Follia Ultr224 Basket Sassaiola