Follia in Bolivia l'arbitro espelle sette giocatori | la polizia lancia lacrimogeni per sedare la rissa

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incredibile rissa in campo durante una partita di Primera Division boliviana. A fine primo tempo una scazzottata tra tutti i giocatori ha provocato4 espulsioni in rapida successione. Poi, dopo il 90' altre botte tra i calciatori, tre nuove espulsioni e con la polizia che è dovuta intervenire con i lacrimogeni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

