Foglianise in lutto addio a Mimì Boscaino | il ricordo del sindaco Mastrocinque

Tempo di lettura: < 1 minuto Foglianise piange la scomparsa di Domenico (Mimì) Boscaino, figura di riferimento per l’intera comunità. Solo pochi mesi fa il paese aveva festeggiato il traguardo dei suoi 100 anni, celebrando una vita lunga, intensa e ricca di valori. Il sindaco Giovanni Mastrocinque ha voluto ricordarlo con un messaggio colmo di affetto e gratitudine: «La scomparsa di Domenico (Mimì) Boscaino mi addolora profondamente. Solo pochi mesi fa avevamo festeggiato insieme i suoi 100 anni, celebrando una vita lunga, intensa e piena di valori. È stato un amministratore appassionato, un professionista stimato, un uomo gentile che ha sempre amato Foglianise e la sua gente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

