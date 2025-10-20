Foggia si colora con il murale di mattoncini | Simboleggia la collaborazione civica

Foggiatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Foggia si colora col murale di ‘mattincini', opera di riqualificazione urbana promossa dall’associazione di promozione sociale So’Bellicos.Il taglio del nastro dell'opera è previsto il prossimo 24 ottobre, alle ore 16:30 in via Achille Grandi (mura posteriori del CCR di Viale Kennedy), di fronte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it



