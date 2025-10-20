Foggia si colora con il murale di mattoncini | Simboleggia la collaborazione civica
Foggia si colora col murale di ‘mattincini', opera di riqualificazione urbana promossa dall’associazione di promozione sociale So’Bellicos.Il taglio del nastro dell'opera è previsto il prossimo 24 ottobre, alle ore 16:30 in via Achille Grandi (mura posteriori del CCR di Viale Kennedy), di fronte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Excelsior Informa: online i bollettini di OTTOBRE 2025 sui programmi occupazionali delle imprese nella provincia di Foggia
Venerdì 10 ottobre il Ten.Col. Pierluigi Calabrese, Capo Ufficio Comando del Provinciale di Foggia, ha lasciato il servizio attivo. A conclusione del momento conviviale, alla presenza del Comandante Provinciale, Col. t.ST Carmine Loperfido e di quasi tutto il p
Foggia, il murale a Zeman in segno di gratitudine eterna - Su iniziativa del comitato "Rossoneri per sempre", con la collaborazione dell'associazione di volontariato Regime Rossonero Onlus e dell'agenzia di comunicazione RM Services, alle ore 18 del ...
Un murale dedicato ai giudici Falcone e Borsellino a Foggia - Un murale con i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che si contendono un pallone rossonero, colori della squadra di calcio della città di Foggia.
Calcio, inaugurato a Foggia il murale dedicato al tecnico Zeman - Era visibilmente emozionato Zdenek Zeman, davanti al murales che ritrae il suo volto, inaugurato questa sera a Foggia.