Foggia-Milano Linate la Regione ha già chiesto lo slot per Aeroitalia | Presto riavremo la tratta

In considerazione della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di assegnazione delle bande orarie negli aeroporti comunitari, essendo Milano Linate un aeroporto contingentato, la Regione Puglia, già il 9 ottobre scorso, ha chiesto al presidente Assoclearance di accogliere la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondisci con queste news

L'Immediato. . FOGGIA TORNA A VOLARE CON "AEROITALIA" ? Collegamenti per Milano, Torino e Bologna. "Ripartiamo e rilanciamo" L'articolo nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

Foggia-Milano Linate, la Regione ha già chiesto lo slot per Aeroitalia: "Presto riavremo la tratta" - Il vicepresidente della Regione Puglia ha fatto sapere che il governatore Michele Emiliano ha chiesto ad Assoclearence di mantenere lo slot dell'aeroporto Milano- Riporta foggiatoday.it

Foggia torna a volare con Aeroitalia da novembre - A partire dal 1 novembre prossimo, infatti, sarà operativo un volo giornaliero Foggia- Scrive msn.com