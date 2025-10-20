Foggia cospargono di benzina un’ambulanza in servizio | messi in fuga dalla polizia prima di appiccare il fuoco

Ancora un’aggressione ai danni di soccorritori del 118, stavolta avvenuta a Foggia con metodi simili a una spedizione punitiva. Alle 11 di stamattina 20 ottobre due persone hanno tentato di dare fuoco a un’ambulanza in servizio, cospargendo il mezzo di benzina. Lo riporta l’edizione di Bari di Repubblica, specificando che i due sono stati messi in fuga da una pattuglia della polizia, che ne avrebbe poi perso le tracce. Si tratterebbe della stessa ambulanza che due giorni fa era stata assaltata dai parenti di una donna, deceduta dopo le manovre di rianimazione che non avevano avuto esito. Per questo non si esclude che le due cose siano collegate. 🔗 Leggi su Open.online