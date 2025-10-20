Focolaio di aviaria nel Monferrato | abbattimento di 30mila galline

ABBONATI A DAYITALIANEWS Emergenza sanitaria nell’allevamento piemontese. Il destino delle oltre 30mila galline presenti in un allevamento del Monferrato, tra le province di Asti e Alessandria, è ormai segnato. Gli animali saranno abbattuti dopo che le autorità veterinarie hanno confermato un focolaio di influenza aviaria. La segnalazione della moria da parte dei tecnici dell’azienda ha permesso un intervento rapido. L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi, ha dichiarato: “Le procedure sanitarie sono state immediatamente attivate: isolamento del focolaio e indagini epidemiologiche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

