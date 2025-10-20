Focolaio di aviaria nel Monferrato | abbattimento di 30mila galline
ABBONATI A DAYITALIANEWS Emergenza sanitaria nell’allevamento piemontese. Il destino delle oltre 30mila galline presenti in un allevamento del Monferrato, tra le province di Asti e Alessandria, è ormai segnato. Gli animali saranno abbattuti dopo che le autorità veterinarie hanno confermato un focolaio di influenza aviaria. La segnalazione della moria da parte dei tecnici dell’azienda ha permesso un intervento rapido. L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi, ha dichiarato: “Le procedure sanitarie sono state immediatamente attivate: isolamento del focolaio e indagini epidemiologiche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Matteo Bassetti sul focolaio di influenza aviaria in provincia: "In Italia è diventato tabù parlarne" - X Vai su X
INFLUENZA AVIARIA Un nuovo focolaio di Influenza Aviaria H5N1 in allevamenti di pollame si è verificato in Italia, in Piemonte. È il terzo per la stagione 25-26, a partire da settembre. Gli altri si sono verificati in Friuli e in Veneto. #avianflu - facebook.com Vai su Facebook
Aviaria in allevamento nel Monferrato, via all’abbattimento di trentamila galline. L’azienda sarà risarcita - Alessandria – Destino segnato per circa 30 mila galline dell’allevamento del Monferrato dove venerdì è stato accertato un focolaio di influenza aviaria. Come scrive ilsecoloxix.it
Aviaria in Piemonte, almeno 30 mila galline saranno abbattute: tra le cause il caldo eccessivo - Gli ultimi episodi di aviaria in Piemonte si erano registrati in tempi e aree differenti: nella provincia di Cuneo nel 2022 e in quella di Torino nel 2024. Da lasicilia.it
Focolaio di aviaria in un allevamento in Piemonte: 30mila galline verranno abbattute - Dopo gli accertamenti delle autorità veterinarie dell'Asl di Alessandria è arrivata la decisione di abbattere gli esemplari. Secondo today.it