Focolaio di aviaria nel Monferrato | abbattimento di 30mila galline

Dayitalianews.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emergenza sanitaria nell'allevamento piemontese. Il destino delle oltre 30mila galline presenti in un allevamento del Monferrato, tra le province di Asti e Alessandria, è ormai segnato. Gli animali saranno abbattuti dopo che le autorità veterinarie hanno confermato un focolaio di influenza aviaria. La segnalazione della moria da parte dei tecnici dell'azienda ha permesso un intervento rapido. L'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi, ha dichiarato: "Le procedure sanitarie sono state immediatamente attivate: isolamento del focolaio e indagini epidemiologiche.

focolaio aviaria monferrato abbattimentoAviaria in allevamento nel Monferrato, via all’abbattimento di trentamila galline. L’azienda sarà risarcita - Alessandria – Destino segnato per circa 30 mila galline dell’allevamento del Monferrato dove venerdì è stato accertato un focolaio di influenza aviaria. Come scrive ilsecoloxix.it

focolaio aviaria monferrato abbattimentoAviaria in Piemonte, almeno 30 mila galline saranno abbattute: tra le cause il caldo eccessivo - Gli ultimi episodi di aviaria in Piemonte si erano registrati in tempi e aree differenti: nella provincia di Cuneo nel 2022 e in quella di Torino nel 2024. Da lasicilia.it

focolaio aviaria monferrato abbattimentoFocolaio di aviaria in un allevamento in Piemonte: 30mila galline verranno abbattute - Dopo gli accertamenti delle autorità veterinarie dell'Asl di Alessandria è arrivata la decisione di abbattere gli esemplari. Secondo today.it

