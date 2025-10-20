Flycast 2.1 arriva su PlayStation Classic | Ora emula Dreamcast Naomi e Atomiswave!

Cari membri della community, preparatevi a un annuncio che sfida le convenzioni: la linea che separa le console si fa sempre più sottile! DemiGodX, un noto sviluppatore nel campo dell’homebrew, ha compiuto un’impresa notevole portando l’emulatore Flycast 2.1 su PlayStation Classic. Come molti di voi sapranno, Flycast è un emulatore multi-piattaforma open source e altamente compatibile per sistemi basati su ARM. La sua caratteristica principale è l’emulazione di Sega Dreamcast, ma non si ferma certo lì. La vera forza di Flycast risiede nel suo supporto per le schede arcade Sega Naomi e Sammy Atomiswave (che condividevano gran parte dell’hardware con il Dreamcast). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

