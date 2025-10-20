Flotilla La Piccirella | esposto a Roma ‘tortura’ tra le accuse a Israele
Antonio La Piccirella ha presentato una nuova denuncia alla Procura di Roma in cui attribuisce a Israele condotte qualificabili come tortura dopo l’intercettazione in mare e il trasferimento forzato dell’equipaggio nel porto di Ashdod. Nel fascicolo, firmato dal legale Flavio Rossi Albertini, si chiede anche di valutare eventuali responsabilità italiane nella protezione dei connazionali coinvolti. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
