Flotilla la denuncia per tortura dell’attivista Antonio La Piccirella contro Israele | Violenza fisica metallo nel pane bevuta acqua del wc
Secondo quanto denunciato dal legale di La Piccirella, l’avvocato Flavio Rossi Albertini, il trattamento ai danni degli attivisti sarebbe iniziato già all’arrivo al porto israeliano, subito dopo l’abbordaggio della Flotilla da parte dei militari Antonio La Piccirella, uno degli attivisti ital. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
