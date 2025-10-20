Flotilla il senatore Croatti M5s racconta la sua esperienza a bordo

20 ott 2025

Uno dei politici a bordo delle navi che hanno accompagnato la Global Sumud Flotilla nel tentativo di portare aiuti umanitari a Gaza era il senatore Marco Croatti. Parlamentare del Movimento 5 Stelle, romagnolo, Croatti sarà ospite a Piacenza, venerdì 24 ottobre, alle 21, per raccontare la sua. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

