Flotilla il senatore Croatti M5s racconta la sua esperienza a bordo
Uno dei politici a bordo delle navi che hanno accompagnato la Global Sumud Flotilla nel tentativo di portare aiuti umanitari a Gaza era il senatore Marco Croatti. Parlamentare del Movimento 5 Stelle, romagnolo, Croatti sarà ospite a Piacenza, venerdì 24 ottobre, alle 21, per raccontare la sua. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Il viaggio sulla Global Flotilla in prima persona: il senatore Croatti si racconta a Ferrara https://ift.tt/6Tj7UkB https://ift.tt/7xbqmN0 - X Vai su X
Venerdì 17 ottobre al cinema Fulgor la giornalista ed il senatore Marco Croatti racconteranno la loro esperienza nella Global Sumud Flotilla per portare aiuti in Palestina #Rimini #Attualita - facebook.com Vai su Facebook
Dalla Flotilla, Croatti (M5s) dice: "Sono pronto a farmi arrestare dall'Idf" - Il senatore a bordo di una delle navi dirette a Gaza: "Il mio arresto sarebbe un prezzo minimo da pagare rispetto a ciò che subiscono i palestinesi". Da ilfoglio.it
E Croatti va. Ritratto dell'irriducibile senatore a Cinque stelle imbarcato con la Flotilla - Mentre la nave forza il blocco, la tensione a bordo si fa “alta e palpabile”. ilfoglio.it scrive
Flotilla, il racconto di Croatti dopo l’abbordaggio: “Sono stato buttato giù da un furgone e trascinato in un hub congelatore” - L'eurodeputata Avs Benedetta Scuderi: "Meloni ha messo a repentaglio la nostra incolumità" ... Secondo dire.it