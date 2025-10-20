Flotilla attivista italiano denuncia Israele per tortura | Braccia rotte e celle sovraffollate
Flotilla contro Israele, nuovo capitolo. Una nuova denuncia è stata depositata presso la Procura di Roma da Antonio La Piccirella, membro della flottiglia che ha provato a rompere il blocco di Tel Aviv, in merito alle circostanze che hanno seguito l’abbordaggio da parte delle autorità israeliane e il successivo trasferimento degli attivisti nel porto di Ashdod. L’atto, redatto dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, ipotizza diversi reati, tra cui quello di tortura. Il documento, lungo diciassette pagine, descrive in dettaglio quanto sarebbe accaduto dopo l'intervento delle forze israeliane. Secondo la ricostruzione, gli attivisti, circa trecento, sarebbero stati privati dei propri effetti personali e sottoposti a perquisizioni violente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
