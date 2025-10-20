Florida trovata ‘postazione’ sospetta nei pressi aeroporto dove atterra Trump
(Adnkronos) – Il Secret Service ha trovato quella che viene descritta come "una piattaforma sospetta" nell'area del Palm Beach Internation Airoport, lo scalo dove atterra l'Air Force One quando Donald Trump va in Florida. Lo ha rivelato sui social media il direttore dell'Fbi Kash Patel, mentre il portavoce del corpo preposto alla protezione del presidente, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
