Flavio Boltro apre la stagione 2025-2026 del 52nd Jazz
Finita la bella stagione torna puntuale il 52nd Jazz che porta al Geena di Latina musicisti di fama internazionale.Nella prima parte della rassegna, ovvero da ottobre a dicembre, si terranno otto concerti, per i quali si può acquistare anche l’abbonamento, e si proseguirà poi a gennaio dopo le. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
