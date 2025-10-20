Flat tax al 15% | meno tasse in Manovra per straordinari festivi e notturni

Il testo della bozza della Manovra finanziaria che il Governo invierà al Parlamento ha confermato la riduzione della tassazione su straordinari, festivi e notturni al 15%. Una misura che sarà però limitata soltanto ai dipendenti con redditi inferiori a 40mila euro. La nuova tassa sostituirà Irpef, addizionali regionali e addizionali comunali. Saltata invece la detassazione della tredicesima, di cui si era parlato all’interno della maggioranza poco prima dell’approvazione del testo. Un’operazione troppo costosa per le casse dello Stato, con stime che arrivano a 15 miliardi di euro su una Manovra che ne sposta 18 miliardi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Flat tax al 15%: meno tasse in Manovra per straordinari, festivi e notturni

