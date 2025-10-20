Fisso batte variabile ma c’è interesse

GUARDANDO al mercato dei mutui in Italia, nonostante il calo significativo dei tassi variabili negli ultimi mesi, la stragrande maggioranza dei clienti MutuiOnline.it (93,8% del mix) continua a privilegiare la stabilità del tasso fisso, confermando anche nel terzo trimestre del 2025 una tendenza consolidata nel tempo. Tuttavia, si registra un aumento dell’interesse verso il tasso variabile, che passa dal 2,8% del totale delle richieste nel trimestre scorso al 4,9% attuale, il valore più alto registrato dall’inizio del 2023. Questo dato evidenzia una crescente apertura dei consumatori verso soluzioni più flessibili, soprattutto in un contesto di tassi in discesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

NICO PAZ BATTE YILDIZ: IL COMO VINCE IL DUELLO TRA FENOMENI Gol e assist per l'argentino, mentre il turco arranca nel 2-0 La domanda secca è ora su Tudor: VA ESONERATO? #ComoJuventus #Yildiz #NicoPaz #Tudor - facebook.com Vai su Facebook

Fisso batte variabile ma c’è interesse - GUARDANDO al mercato dei mutui in Italia, nonostante il calo significativo dei tassi variabili negli ultimi mesi, la stragrande ... Come scrive quotidiano.net

I tassi dei mutui hanno smesso di scendere: il fisso batte il variabile. Il confronto - A differenza delle previsioni, lo sconto per i contratti indicizzati si aggira tra lo 0,5% e lo 0,9%. Scrive repubblica.it

Mutui, tra fisso e variabile è ancora un buon momento per bloccare la rata - In effetti stando alla rilevazione del portale, dopo che – nella scorsa primavera – il variabile è tornato sotto il livello del fisso a seguito dei tagli Bce, oggi risulta più conveniente con un Tan ... Come scrive repubblica.it