Fissato il funerale del cardinale Menichelli l' ultimo saluto nella sua San Severino Marche

È stato fissato il funerale del cardinale Edoardo Menichelli, venuto a mancare nella mattinata di lunedì 20 ottobre, all'età di 86 anni. Menichelli era stato arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto dal 1994 al 2004. L'ultimo saluto è in programma mercoledì 22 ottobre, alle ore 10, nel santuario. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

L’ultimo saluto al cardinale Menichelli: camera ardente al santuario Madonna dei Lumi, mercoledì i funerali - La cerimonia sarà presieduta da sua eccellenza monsignor Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata La comunità di San Severino Marche si appresta a dare l'ultimo saluto a sua eminenza il cardinale Edoard ... Da youtvrs.it

Cardinale morto, il funerale mercoledì a San Severino Marche - Il funerale del cardinale ed ex arcivescovo di Ancona e Chieti, Edoardo Menichelli, si svolgerà mercoledì 22 ottobre, alle 10, nel Santuario Madonna dei Lumi a San Severino Marche (Macerata). Scrive msn.com

È morto a 86 anni il cardinale Edoardo Menichelli, già arcivescovo di Chieti-Vasto - Si è spento all’età di 86 anni il cardinale Edoardo Menichelli, voce autorevole e testimone autentico di una Chiesa vicina alle persone. Si legge su laquilablog.it