Firma del protocollo d’intesa tra Agrorinasce e il Distretto Aerospaziale della Regione Campania

Tempo di lettura: < 1 minuto Si terrà martedì 21 ottobre 2025, alle ore 10.30, a San Cipriano d’Aversa, in Via Don Salvatore Vitale, la firma del protocollo d’intesa tra Agrorinasce scrl e il Distretto Aerospaziale della Regione Campania (DAC). L’accordo rientra nell’ambito del progetto di riqualificazione del complesso edilizio confiscato alla famiglia Zagaria, che Agrorinasce trasformerà nel primo Incubatore di Imprese Sociali e Giovanili su un’area confiscata alla camorra in Italia. Si tratta di un’area di circa 13.500 mq che verrà integralmente recuperata e trasformata in un polo di legalità e sviluppo, finanziato dal Ministero dell’Interno (POC Legalità 2014-2020). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

