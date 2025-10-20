Firenze presentazione del libro ‘Mascagni l’unico’ di Maurizio Sessa

Firenze, 20 ottobre 2025 – Il libro ‘Mascagni l'unico. “L'uomo di una sola opera” tra amori, segreti e duelli rusticani di Maurizio Sessa, verrà presentato a Firenze il 22 ottobre alle ore 17,30 a ingresso libero al cinema Sala Esse (via del Ghirlandaio, 38). Con Ladislau Petru Horvath, direttore d’orchestra e primo violino del Maggio Musicale Fiorentino, intervengono il direttore dell’Opera Salesiana di Firenze e Scandicci, Don Stefano Aspettati, lo scrittore Fulvio Venturi, il presidente di Foyer Amici della Lirica, Antonio Palma, il direttore della libreria Gioberti, Angelo Rizzone, Pietro Bongiovì della compagnia teatrale I Baccelloni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

