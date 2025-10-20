Firenze occupato il Meucci-Galilei Blitz anche al Sassetti-Peruzzi | occupazione sventata dal dirigente
Firenze, 20 ottobre 2025 – Non si ferma l’ondata di proteste che da giorni attraversa le scuole fiorentine. Stanotte, 20 ottobre, un gruppo di studenti ha tentato di occupare l’Iis Sassetti-Peruzzi, in via San Donato. Il blitz, però, è durato pochissimo. “Avevo avuto notizia ieri sera del fatto che qualcuno volesse occupare la scuola – racconta il dirigente scolastico Osvaldo Di Cuffa –. Così, insieme ad alcuni collaboratori, sono subito venuto in sede per rinforzare porte e finestre con lucchetti. Ma, stanotte, qualcuno è entrato lo stesso”. Temendo che qualcosa di spiacevole stesse accadendo, stamani il dirigente è arrivato prestissimo a scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
