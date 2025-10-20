Firenze Meucci e Galilei occupati | Scuola fatiscente e ritardi nella costruzione

Firenze, 20 ottobre 2025 – Itis Meucci e Isis Galilei di Soffiano a Firenze occupate da stamattina, i cancelli sono incatenati e alcuni studenti – di cui qualcuno col volto celato con sciarpa e cappuccio – sono a presidio della scuola: nessuno può entrare e le lezioni sono sospese. Ma, ci tengono a precisare, “non è un’occupazione violenta e stiamo trattando pacificamente ”. Tra le trattative in corso, una possibile autogestione di qualche giorno. Due scuole superiori distinte del medesimo plesso, me le motivazioni della protesta sono le stesse: le condizioni fatiscenti degli edifici e i ritardi nella costruzione dei nuovi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

