firenze la ruota panoramica torna dopo anni alla fortezza da basso

Firenze, 20 ottobre 2025 - La ruota panoramica torna dopo anni alla Fortezza da Basso. La giunta comunale ha approvato una delibera in cui individua l'area dei giardini, non interessata dai cantieri Rfi, per l'installazione della ruota e per l'allestimento delle attività collaterali dedicate in particolare a famiglie e bambini, nel periodo da dicembre 2025 ad aprile 2026, prorogabile per ulteriori tre mesi. Gli uffici della direzione attività economiche e turismo, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, hanno chiesto all'operatore privato di presentare un progetto per la postazione individuata per questo inverno: il progetto sarà poi inviato in soprintendenza per il rilascio dell'autorizzazione di competenza, prima di essere oggetto degli atti amministrativi di concessione e abilitazione all'esercizio di attività di spettacolo viaggiante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

