Firenze la protesta in piazza dei titolari delle golf car che portano i turisti in giro

Protesta, nella mattina di lunedì 20 ottobre, dei titolari delle golf car che portano in giro i turisti a Firenze. La messa al bando da parte del Comune di questi veicoli provoca tensioni e malumori tra le piccole aziende che gestiscono i veicoli . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, la protesta in piazza dei titolari delle golf car che portano i turisti in giro

