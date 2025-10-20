Firenze dal 23 ottobre Palazzo Pitti diventa museo multisensoriale
Firenze, 20 ottobre 2025 - La Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti a Firenze diventa un museo multisensoriale. La storia tra le dita è la nuova proposta di visita organizzata dalle Gallerie degli Uffizi a partire dal 23 ottobre. Come spiega un comunicato stampa degli stessi Uffizi, con la guida del docente Gianfranco Terzo del Liceo artistico di Porta Romana di Firenze, i partecipanti esploreranno con le dita alcune sculture rappresentative delle correnti e dei generi storico, artistici dell'Ottocento, parte della collezione permanente del museo al secondo piano della reggia medicea. Tra le sculture che compongono il percorso, il ritratto del granduca Leopoldo II di Ottaviano Giovannozzi, lo scultore Lorenzo Bartolini ritratto dall'allievo Pasquale Romanelli, personaggi femminili e maschili, italiani e stranieri, uno tra tutti, il celebre ritratto in bronzo di Giuseppe Verdi di Vincenzo Gemito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
