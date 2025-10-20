Firenze | autisti caddy e risciò protestano sotto Palazzo Vecchio Pronti a gesti eclatanti se la Sindaca non ci riceve

Dal 15 ottobre 2025 è scattato il divieto per risciò e caddy di lavorare in area Unesco. Gli autisti di questi mezzi hanno nuovamente protestato sotto Palazzo Vecchio contro la decisione del Comune che ha concesso solo 24 nulla osta (attraverso il click day dello scorso 15 ottobre) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: autisti caddy e risciò protestano sotto Palazzo Vecchio. “Pronti a gesti eclatanti se la Sindaca non ci riceve”

