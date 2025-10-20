Sono stati pubblicati oggi, 20 ottobre 2025, dal Comune di Firenze sei nuovi bandi di concorso per l'assunzione di 37 nuovi dipendenti comunali a tempo indeterminato. Si tratta delle selezioni per funzionari di elevata qualificazione nei profili di ambientale, economico-finanziario, informatico e ingegneria idraulico-ambientale, impiantistica e delle infrastrutture L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: aperti bandi di concorso in Comune, si cercano 37 dipendenti a tempo indeterminato