Firenze | alberi e fontane come sarà la nuova piazza Beccaria Quando finiscono i lavori

Lanazione.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 20 ottobre 2025 – In piazza Beccaria "si passerà a 37 alberature, ci saranno fontane d'acqua, piste ciclabili, zone pedonali e zone di socialità per i cittadini", sono "lavori importanti, che avranno una durata di circa otto mesi, per cui alle porte dell'estate prossima potremmo dobbiamo avere questa piazza totalmente riqualificata. Ci sono varie alberature importanti che verranno conservate e altre che verranno implementate, dove ci sarà una valorizzazione e un'attenzione al verde". Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro a margine di una conferenza stampa per fare il punto sulla riqualificazione di piazza Beccaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze alberi e fontane come sar224 la nuova piazza beccaria quando finiscono i lavori

© Lanazione.it - Firenze: alberi e fontane, come sarà la nuova piazza Beccaria. Quando finiscono i lavori

Altri contenuti sullo stesso argomento

firenze alberi fontane sar224Firenze: alberi e fontane, come sarà la nuova piazza Beccaria. Quando finiscono i lavori - La conferenza stampa in loco della prima cittadina Sara Funaro per spiegare gli interventi. Si legge su lanazione.it

Alberi abbattuti per la tramvia, le lacrime dei residenti: “Fa male al cuore” - Firenze, 24 maggio 2025 – Da giorni, sul lungarno Colombo nella zona di Bellariva, il rumore che accompagna le giornate non è più quello lieve del vento tra le foglie. Lo riporta lanazione.it

Firenze, abbattuti sei alberi per i lavori del tram a Gavinana: «Che peccato, erano davvero belli» - Bagno a Ripoli a Firenze, da pochi giorni, sono arrivati in uno dei punti nevralgici della linea: la strettoia di viale Giannotti che va da piazza Gavinana a via ... Si legge su corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Alberi Fontane Sar224