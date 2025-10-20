Firenze, 20 ottobre 2025 – In piazza Beccaria "si passerà a 37 alberature, ci saranno fontane d'acqua, piste ciclabili, zone pedonali e zone di socialità per i cittadini", sono "lavori importanti, che avranno una durata di circa otto mesi, per cui alle porte dell'estate prossima potremmo dobbiamo avere questa piazza totalmente riqualificata. Ci sono varie alberature importanti che verranno conservate e altre che verranno implementate, dove ci sarà una valorizzazione e un'attenzione al verde". Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro a margine di una conferenza stampa per fare il punto sulla riqualificazione di piazza Beccaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze: alberi e fontane, come sarà la nuova piazza Beccaria. Quando finiscono i lavori