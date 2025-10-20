fiori e lacrime per matteo ducceschi morto a 17 anni con la moto eri buono e autentico

Pistoia, 20 ottobre 2025 – Da ieri mattina ci sono rose bianche e biglietti con pensieri pieni d’amore nel punto in cui Matteo Ducceschi ha perso la vita, sabato sera, in via Dalmazia, davanti al negozio di elettronica. Un tragico incidente su cui sono in corso i rilievi della polizia municipale che ne chiarirà la dinamica. Matteo era in moto ed erano le 19.30 circa quando è avvenuto l’impatto con una vettura, una Lancia Y. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. Non ce l’ha fatta, il suo cuore si è fermato al nella nottata. Il messaggio della scuola. Matteo aveva 17 anni e studiava all’istituto professionale Einaudi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

