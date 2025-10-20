Fiorentina | Pioli a rischio?

. Fiorentina Bologna ultima spiaggia? Ecco l’indiscrezione. La Fiorentina si prepara ad affrontare due settimane estremamente delicate, tra impegni europei e campionato. Dopo la sconfitta a San Siro, l’attenzione si sposta ora su due match cruciali: il debutto nella fase a gironi di Conference League e il derby dell’Appennino contro il Bologna. Sullo sfondo, però, torna d’attualità un tema che sembrava archiviato: l’ esonero di Pioli.. Giovedì sera la Viola sarà di scena a Vienna, contro il Rapid, in una sfida dal pronostico tutt’altro che scontato. Sulla carta, la Fiorentina parte favorita per qualità tecnica e profondità della rosa, ma dovrà fare i conti con l’ambiente caldo dello stadio austriaco e la determinazione dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Parlami.eu

