Fiorello | tanto rumore per nulla rimandata la prima de La Pennicanza

A causa di un problema di salute, Fiorello oggi non è più andato in onda con La Pennicanza: la grande promozione pubblicitaria è stata inutile. Ma il conduttore, insieme a Biggio, sono attesi per domani, su Radio 2, alle 13.40. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fiorello: tanto rumore per nulla, rimandata la prima de La Pennicanza

Radiocorriere Tv. . È arrivato il momento de #LaPennicanza... Da lunedì al venerdì - dalle 13.45 alle 14.30 su Rai Radio2 - lasciamo travolgere da Fiorello e Fabrizio Biggio - facebook.com Vai su Facebook

Fiorello sta male, salta il debutto più atteso: il malore e la ‘maledizione’ di Bruno Vespa. Come sta - Lo showman siciliano è stato costretto a dare forfait e rinunciare all’esordio della nuova stagione de “La Pennicanza”: cos’è successo e la battuta su Vespa ... Come scrive libero.it

Fiorello salta la prima puntata de La pennicanza: “Non sto bene… cosa ho” - Fiorello è stato costretto a saltare la prima puntata della nuova edizione de La pennicanza, il ... Riporta thesocialpost.it

Fiorello rimanda il debutto de La Pennicanza - Oggi Fiorello non ha potuto essere presente al debutto de La Pennicanza su Rai Radio 2, previsto per lunedì 20 ottobre. Lo riporta novella2000.it