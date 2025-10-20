Fiorello su Rai1 in Cinque Minuti senza Bruno Vespa E c’è anche Raoul Bova

L’avevano promesso, su Instagram, e sono tornati davvero: “Benvenuti alla prima – e ultima – puntata di Cinque minuti senza Bruno Vespa! “. Una puntata pilota, introdotta da Fabrizio Biggio, ma concepita per accendersi e spegnersi da sola, senza promessa di serialità, ma condotta in perfetto stile Fiore. Lo scenario è quello di Cinque Minuti, ma Vespa resta fuori campo fino al finale; la scena, per una volta, è tutta per la coppia Fiorello–Biggio che sta per tornare con la seconda stagione del progetto che avevano portato in onda con successo appena qualche mese fa. Fiorello torna su Rai1. 🔗 Leggi su Dilei.it

