Fiorello su Rai1 in Cinque Minuti senza Bruno Vespa E c’è anche Raoul Bova

Dilei.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avevano promesso, su Instagram, e sono tornati davvero: “Benvenuti alla prima – e ultima – puntata di  Cinque minuti senza Bruno Vespa! “. Una puntata pilota, introdotta da  Fabrizio Biggio, ma concepita per accendersi e spegnersi da sola, senza promessa di serialità, ma condotta in perfetto stile  Fiore. Lo scenario è quello di  Cinque Minuti, ma Vespa resta fuori campo fino al finale; la scena, per una volta, è tutta per la  coppia Fiorello–Biggio  che sta per tornare con la seconda stagione del progetto che avevano portato in onda con successo appena qualche mese fa. Fiorello torna su Rai1. 🔗 Leggi su Dilei.it

