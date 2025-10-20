Fiorello su Rai1 in Cinque Minuti senza Bruno Vespa E c’è anche Raoul Bova
L’avevano promesso, su Instagram, e sono tornati davvero: “Benvenuti alla prima – e ultima – puntata di Cinque minuti senza Bruno Vespa! “. Una puntata pilota, introdotta da Fabrizio Biggio, ma concepita per accendersi e spegnersi da sola, senza promessa di serialità, ma condotta in perfetto stile Fiore. Lo scenario è quello di Cinque Minuti, ma Vespa resta fuori campo fino al finale; la scena, per una volta, è tutta per la coppia Fiorello–Biggio che sta per tornare con la seconda stagione del progetto che avevano portato in onda con successo appena qualche mese fa. Fiorello torna su Rai1. 🔗 Leggi su Dilei.it
Fiorello in 5 minuti (che poi sono stati 10) ha fatto il suo show su Rai 1 E da domani alle 13:45 su Radio 2 torna "La Pennicanza" #rai #rai1 #raiuno #tv #tvitaliana #Fiorello #radio2 #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Incursione di @noemiofficial nel blitz di @Fiorello su #5minuti di #Rai1 per lanciare #LaPennicanza che ripartirà domani su @RaiRadio2. #Noemi ha invitato #Fiorello e #Biggio al live del 20 dicembre al #PalazzodelloSport di #Roma. E voi, ci sarete? #N - X Vai su X