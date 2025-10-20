Fiorello sta male salta la Pennicanza

Falsa partenza per La Pennicanza. Dopo il super promo di ieri sera su Rai 1 con il divertente Cinque Minuti senza Bruno Vespa, lo show di Radio2 in programma da oggi alle 13.45 va in onda soltanto per pochi minuti perché Fiorello non sta bene. Questa avventura de La Pennicanza comincia in una maniera un po’ particolare perché sono da solo, non c’è Rosario dice in apertura di puntata Fabrizio Biggio. Fiorello in realtà c’è ma soltanto al telefono: Io sto a casa, non sto bene. Ci ho provato ma niente da fare spiega lo showman siciliano, colpito – dice Biggio – da un virus. Rosario non è in forma e si sente ( “Sono Luciano Mogio”, ironizza in merito alla sua voce); dice di essere in contatto con il medico e auspica di poter essere presente alla puntata di domani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Fiorello sta male, salta la Pennicanza

Approfondisci con queste news

Le storie più belle nascono a casa. Nei ricordi di famiglia, nei dolori superati, nei sorrisi che restano. Alcune storie fanno male, altre curano. Ma tutte, se condivise, diventano luce. L'intervista a Catena Fiorello è disponibile su #Play2000 #catenafiorello #tv200 - X Vai su X

? Manca sempre meno al ritorno de “La Pennicanza”! Dal 20 ottobre, Fiorello e Fabrizio Biggio tornano su Radio2 con la loro finestra quotidiana di buonumore, in diretta dal lunedì al venerdì dalle 13.45 alle 14.30. ? E prima del grande debutto in radio, F - facebook.com Vai su Facebook

Fiorello salta la prima puntata de La Pennicanza: «Sto male. Guai a prendere il posto di Vespa». Cosa è successo - La prima puntata de "La pennicanza" su Rai Radio 2 è iniziata con solo Fabrizio Biggio nello studio di Via Asago. Lo riporta msn.com

Fiorello assente alla prima puntata de La pennicanza: “Non sto bene, starò a riposo. Sono in contatto con il medico” - Lo showma è intervenuto al telefono nel programma La pennicanza e ha confidato a Fabrizio Biggio di sperare di poter essere ... Come scrive fanpage.it