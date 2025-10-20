Fiorello sta male la prima puntata de La Pennicanza finisce così
L’attesa è finita, La Pennicanza è tornata. Ma Fiorello è indisposto e la prima puntata subisce un contrattempo, andando in onda su Rai Radio2 solo per qualche minuto. Mentre lo showman riesce a intervenire solo telefonicamente. La Pennicanza al via con un contrattempo. Dopo numerosi annunci e conti alla rovescia sui canali televisivi della Rai, lunedì 20 ottobre era il giorno del gran debutto della nuova stagione de La Pennicanza, la trasmissione radiofonica condotta da Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 13.45 alle 14.30. Ma le cose non sono andate come dovevano. 🔗 Leggi su Dilei.it
News recenti che potrebbero piacerti
Le storie più belle nascono a casa. Nei ricordi di famiglia, nei dolori superati, nei sorrisi che restano. Alcune storie fanno male, altre curano. Ma tutte, se condivise, diventano luce. L'intervista a Catena Fiorello è disponibile su #Play2000 #catenafiorello #tv200 - X Vai su X
Perché il nuovo film di Guadagnino sta dividendo così tanto e viene recensito male negli Usa che lo coccolavano. Di Cristiano Sanna Martini https://spettacoli.tiscali.it/cinema/articoli/fanno-tutti-schifo-tranne-uno-roberts-guadagnino-after-the-hunt-recensione/ - facebook.com Vai su Facebook
Fiorello sta male, la prima puntata de La Pennicanza finisce così - Ma Fiorello è indisposto e la prima puntata subisce un contrattempo, andando in onda su Rai Radio2 solo per qualche minuto. Lo riporta dilei.it
Fiorello sta male, "salta" La Pennicanza. La battuta su Vespa: «Guai a prendere il suo posto» - La prima puntata de "La pennicanza" su Rai Radio 2 è iniziata con solo Fabrizio Biggio nello studio di Via Asago. Secondo msn.com
Fiorello sta male, assente alla prima puntata de “La Pennicanza” - Falsa partenza per “La Pennicanza”, lo show radiofonico con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio2. Lo riporta livesicilia.it