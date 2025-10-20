Fiorello sta male la prima puntata de La Pennicanza finisce così

L’attesa è finita, La Pennicanza è tornata. Ma Fiorello è indisposto e la prima puntata subisce un contrattempo, andando in onda su Rai Radio2 solo per qualche minuto. Mentre lo showman riesce a intervenire solo telefonicamente. La Pennicanza al via con un contrattempo. Dopo numerosi annunci e conti alla rovescia sui canali televisivi della Rai, lunedì 20 ottobre era il giorno del gran debutto della nuova stagione de La Pennicanza, la trasmissione radiofonica condotta da Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 13.45 alle 14.30. Ma le cose non sono andate come dovevano. 🔗 Leggi su Dilei.it

