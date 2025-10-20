Fiorello sta male la prima puntata de La Pennicanza finisce così

Dilei.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attesa è finita, La Pennicanza è tornata. Ma Fiorello è indisposto e la prima puntata subisce un contrattempo, andando in onda su Rai Radio2 solo per qualche minuto. Mentre lo showman riesce a intervenire solo telefonicamente. La Pennicanza al via con un contrattempo. Dopo numerosi annunci e conti alla rovescia sui canali televisivi della Rai, lunedì 20 ottobre era il giorno del gran debutto della nuova stagione de La Pennicanza, la trasmissione radiofonica condotta da Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 13.45 alle 14.30. Ma le cose non sono andate come dovevano. 🔗 Leggi su Dilei.it

fiorello sta male la prima puntata de la pennicanza finisce cos236

© Dilei.it - Fiorello sta male, la prima puntata de La Pennicanza finisce così

News recenti che potrebbero piacerti

fiorello sta male primaFiorello sta male, la prima puntata de La Pennicanza finisce così - Ma Fiorello è indisposto e la prima puntata subisce un contrattempo, andando in onda su Rai Radio2 solo per qualche minuto. Lo riporta dilei.it

fiorello sta male primaFiorello sta male, "salta" La Pennicanza. La battuta su Vespa: «Guai a prendere il suo posto» - La prima puntata de "La pennicanza" su Rai Radio 2 è iniziata con solo Fabrizio Biggio nello studio di Via Asago. Secondo msn.com

Fiorello sta male, assente alla prima puntata de “La Pennicanza” - Falsa partenza per “La Pennicanza”, lo show radiofonico con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio2. Lo riporta livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorello Sta Male Prima