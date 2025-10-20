Fiorello sta male e salta La Pennicanza La battuta su Bruno Vespa | Guai a prendere il suo posto

Feedpress.me | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Non sto bene, sto a casa. Molto rumore per nulla. Ci ho provato ma non va. Vediamo, forse domani. Sai che la prima è problematica, l’ansia. E allora voglio saltarla» e poi il coccolone, il virus e chi più ne ha più ne metta. Colpo di scena: Fiorello non arriva in via Asiago per la prima puntata del radio show La pennicanza, in onda da oggi su Rai Radio2. In regia si prova il collegamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

fiorello sta male e salta la pennicanza la battuta su bruno vespa guai a prendere il suo posto

© Feedpress.me - Fiorello sta male e "salta" La Pennicanza. La battuta su Bruno Vespa: «Guai a prendere il suo posto»

Altre letture consigliate

fiorello sta male saltaFiorello sta male, "salta" La Pennicanza. La battuta su Vespa: «Guai a prendere il suo posto» - La prima puntata de "La pennicanza" su Rai Radio 2 è iniziata con solo Fabrizio Biggio nello studio di Via Asago. Secondo msn.com

fiorello sta male saltaFiorello sta male e "salta" La Pennicanza. La battuta su Bruno Vespa: «Guai a prendere il suo posto» - Sai che la prima è problematica, l’ansia... gazzettadelsud.it scrive

fiorello sta male saltaFiorello sta male, salta la Pennicanza - Fiorello sta male e salta la prima puntata de La Pennicanza su Rai Radio2, in onda soltanto per pochi minuti. Segnala davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorello Sta Male Salta