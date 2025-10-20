Fiorello salta la prima de La Pennicanza | ‘Succede se provi a prendere il posto di Vespa’
Fiorello assente all’esordio de La Pennicanza, lo studio vuoto e il primo imprevisto. “Non sto bene, sto a casa. Molto rumore per nulla.”, così ha annunciato Fiorello prima della prima puntata del suo nuovo show radiofonico La Pennicanza, in onda su Rai Radio 2. Il grande assente in studio ha subito creato un clima di smarrimento tra autori, regia e musicisti. Il maestro Enrico Cremonesi è rimasto in piedi, gli autori hanno posato i testi sul tavolo e la direzione Rai ha osservato con un sorriso la situazione: la prima puntata sembrava sull’orlo del caos. Collegamento telefonico in diretta e spirito positivo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
