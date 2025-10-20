Fiorello salta La Pennicanza | Un monito per tutti Che succede

Il bello ( o, in questo caso, l'inaspettato) della diretta. L'attesa per il ritorno in voce di Fiorello è, come sempre tanta e finalmente, con un lancio degno di lui, ieri sera lo showman siciliano, facendo un'apprezzatissima “invasione di campo” in tv, aveva dato, a modo suo, appuntamento al suo. 🔗 Leggi su Today.it

"Benvenuti alla prima e ultima puntata di Cinque Minuti di Bruno Vespa senza Bruno Vespa", dice Fabrizio Biggio lanciando l'ingresso in studio di Fiorello: è il blitz del duo per lanciare su Rai1, nello spazio dopo il Tg1 delle 20, il ritorno del loro show La Penni - facebook.com Vai su Facebook

Fiorello sta male, salta la Pennicanza - Fiorello sta male e salta la prima puntata de La Pennicanza su Rai Radio2, in onda soltanto per pochi minuti. davidemaggio.it scrive

Fiorello sta male, "salta" La Pennicanza. La battuta su Vespa: «Guai a prendere il suo posto» - La prima puntata de "La pennicanza" su Rai Radio 2 è iniziata con solo Fabrizio Biggio nello studio di Via Asago. Scrive msn.com

Fiorello colpito da un virus: salta il debutto de La Pennicanza su Rai Radio2. Ecco quando torna lo showman siciliano - Falsa partenza per La Pennicanza: il nuovo show di Fiorello su Rai Radio2 è stato costretto a un debutto in sordina a causa di un improvviso malessere dello showman siciliano. Si legge su corrieredellumbria.it