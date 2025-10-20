Fiorello non sta bene salta la prima puntata del La Pennicanza | cosa ha avuto il conduttore siciliano

Debutto a metà per «La Pennicanza», la trasmissione radiofonica di Rai Radio 2 firmata da Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio. Alla prima puntata, andata in onda dagli studi di via Asiago, si è presentato infatti solo Biggio: il co-conduttore siciliano è rimasto a casa per un piccolo malessere, collegandosi in diretta soltanto al telefono. L’intervento di Fiorello è durato pochi minuti, giusto il tempo di rassicurare il pubblico e sdrammatizzare come solo lui sa fare: «Citerei Shakespeare: “Molto rumore per nulla”. Ieri abbiamo fatto quel casino, oggi sto a casa», ha detto. Poi, ricordando il lancio del programma fatto la sera prima a Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1, ha scherzato: «Sia di monito a tutto il mondo dello spettacolo: se provate a prendere il posto di Vespa. 🔗 Leggi su Open.online

