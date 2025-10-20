Fiorello malato assente alla prima puntata di ‘La Pennicanza’

La prima puntata de ‘La Pennicanza’, il nuovo programma radiofonico condotto da Fiorello con Fabrizio Biggio su Rai Radio2, ha subito un piccolo contrattempo, andando in onda solo per qualche minuto: Fiorello, indisposto, è riuscito a intervenire solo in collegamento telefonico. Nonostante l’imprevisto, lo showman non ha perso la sua consueta ironia: “Citerei Shakespeare: ‘Molto rumore per nulla’. Ieri abbiamo fatto quel casino, oggi invece sto a casa ”, ha detto, riferendosi all’incursione a sorpresa di ieri, domenica, nello studio di ‘Cinque Minuti’ di Bruno Vespa su Rai1. “ Se provate a prendere il posto di Bruno Vespa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fiorello malato, assente alla prima puntata di ‘La Pennicanza’

