Fiorello blitz nello studio di Vespa per lanciare ‘La Pennicanza’ – Il video
Blitz di Fiorello e Fabrizio Biggio domenica sera nello studio di ‘Cinque Minuti’ di Bruno Vespa su Rai1 per lanciare ‘ La Pennicanza ‘, il loro nuovo programma su Rai Radio 2 al via da oggi, lunedì 20 ottobre. Nella simpatica ‘incursione’ i due sono stati raggiunti da ospiti come Raoul Bova e Noemi, che li hanno aiutati a promuovere la trasmissione. La trovata è stata così introdotta ironicamente da Biggio: “Benvenuti alla prima e ultima puntata di Cinque Minuti di Bruno Vespa senza Bruno Vespa “. Ecco uno spezzone della trasmissione, pubblicato dall’account Instagram de ‘La Pennicanza’ Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rairadio2 (@rairadio2) Quando va in onda ‘La Pennicanza’. 🔗 Leggi su Lapresse.it
