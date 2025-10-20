Fiorello assente alla prima puntata de La pennicanza | Non sto bene starò a riposo Sono in contatto con il medico

Fiorello ha avuto un piccolo problema di salute, ma niente di grave. Lo showman è intervenuto al telefono nel programma La pennicanza e ha confidato a Fabrizio Biggio di sperare di poter essere presente nella puntata di domani. Ora ha bisogno di riposare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Qui sento odore di Governo…”: Fiorello e Biggio fanno irruzione nello studio di Cinque Minuti con la solita ironia. In assenza di Bruno Vespa, i due comici approfittano del momento per lanciare la nuova stagione de La Pennicanza. Tra una battuta sulla politic - facebook.com Vai su Facebook

