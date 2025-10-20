Fiorello assente alla prima de La Pennicanza | l’annuncio preoccupa i fan!

Il debutto a metà del nuovo show di Fiorello e Biggio La Pennicanza: ecco perché il conduttore siciliano non era in studio Hai mai visto un debutto senza il protagonista? È successo davvero, e il pubblico è rimasto spiazzato. Il nuovo programma radiofonico di Fiorello e Biggio, “La Pennicanza”, è partito. a metà. Alla prima puntata, dagli studi di Rai Radio 2, Rosario Fiorello non si è presentato. Al suo posto, un veloce collegamento telefonico e un messaggio per tutti: non sto bene, ma torno presto. Fiorello, con il suo solito stile ironico, ha minimizzato il malessere citando Shakespeare e scherzando sul lancio del programma fatto la sera prima in TV. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

