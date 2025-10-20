Fiorello a Cinque Minuti di Vespa ha presentato La Pennicanza
Fiorello sfrutta al massimo il tempo “concesso” ieri durante il programma di Bruno Vespa. In una manciata di minuti, lo showman siciliano ha presentato un concentrato di “La pennicanza”, il nuovo programma in partenza da oggi su Radio2 a partire dalle 13.45. Solita la verve sfoggiata dal presentatore coadiuvato da Biggio. Fiorello scherza con Biggio: “In sette minuti hanno rapinato il Louvre, in cinque minuti possiamo fare qualsiasi cosa”. . “Tu non sai che cosa ho fatto in questa azienda, ho fatto Sanremo, ho cantato con Liza Minnelli e con Tony Bennett, ho danzato con Carla Fracci e Roberto Bolle, ho ballato il Ballo del qua qua con John Travolta”, evidenzia scherzando Fiorello. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
