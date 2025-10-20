È bastato un lampo di genio, o meglio, cinque minuti scarsi, per far esplodere l’ironia di Fiorello in prima serata su Rai 1. Il conduttore siciliano ha preso temporaneamente possesso dello spazio e dello studio di Bruno Vespa, trasformando la sobria cornice di 5 Minuti in un concentrato di gag, improvvisazioni e sorprese in pieno stile Fiorello. L’atmosfera da talk istituzionale si è subito capovolta: luci, battute taglienti e incursioni impreviste hanno reso la breve apparizione un vero mini-show. Un assaggio della sua nuova avventura radiofonica, ma anche un momento di comicità fuori dagli schemi che ha fatto respirare il pubblico con la sua leggerezza contagiosa. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Fiorello 5 minuti da record, ascolti tv alle stelle per lo showman: Bruno Vespa affossato, Scotti trema