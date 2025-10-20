Finto maresciallo tenta di truffare un’anziana a Parma ma la nipote capisce tutto e fa arrestare il 22enne

Un 22enne è stato arrestato a Parma per tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana, grazie alla segnalazione della nipote e all’intervento della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Finto maresciallo tenta di truffare un’anziana a Parma, ma la nipote capisce tutto e fa arrestare il 22enne

Finto maresciallo tenta di truffare un’anziana a Parma, ma la nipote capisce tutto e fa arrestare il 22enne - Un 22enne è stato arrestato a Parma per tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana, grazie alla segnalazione della nipote e all’intervento della Polizia. Si legge su virgilio.it

Truffa del finto maresciallo, la Mobile si apposta e arresta il "delegato" in flagrante: è un 22enne già noto alle forze dell'ordine - La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un 22enne per una tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana di 82 anni. Come scrive gazzettadiparma.it

Finto maresciallo arrestato dopo il tentativo di truffa - A dare l'allarme al 113 è stata la vittima, un 81enne che ha capito che qualcosa non andava e ha chiamato il 113. Secondo padovaoggi.it