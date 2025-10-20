Finto maresciallo arrestato dopo il tentativo di truffa

Il mondo delle truffe agli anziani è in costante ascesa, le tecniche utilizzate sono sempre più sofisticate, ma contestualmente gli agenti della Polizia di Stato sono sempre più attrezzati e specializzati a stroncare le singole minacce. Il 14 ottobre personale della sezione "Volanti" della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

