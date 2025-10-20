Finta operatrice della banca convince una 66enne a fare un bonifico di quasi 7 mila euro | denunciata per truffa
Nei giorni scorsi, al termine di un’articolata indagine, i carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma una donna italiana di 53 anni, sospettata di aver messo in atto una truffa telefonica ai danni di un 66enne residente in questa provincia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
