Finisce fuori strada a Forlì resta illeso ma muore poco dopo investito da un'auto

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo essersi salvato da un incidente sulla tangenziale di Forlì, un uomo è stato investito insieme a tre soccorritori intervenuti per aiutarlo. L’uomo è morto sul colpo, mentre i tre sono stati trasportati in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

finisce fuori strada forl236Auto di una coppia di Altamura finisce fuori strada in A16: morto l'uomo 62enne, ferita la moglie - La moglie, altamurana, di 53 anni, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Avellino ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Finisce fuori strada, 50enne a Torrette in eliambulanza - L’incidente ieri intorno alle 14 lungo la strada provinciale che collega Monte Vidon Corrado a Montappone, anche per effetto del ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Finisce Fuori Strada Forl236